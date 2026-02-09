98. Akademi Ödülleri’nin 16 Mart’taki töreni yaklaşırken “En İyi Uluslararası Film” kategorisinde Oscar için yarışan filmler Türkiye’de gösterime girecek.

“Oscar’ın Yabancıları” adlı program bu yıl 12-22 Şubat tarihleri arasında İstanbul Modern’de sinemaseverlerle buluşacak. 10 filmden oluşan program, Oscar adayı olmalarına rağmen Hollywood’da geri planda kalan ama dünyanın farklı festivallerinde gösterilmiş ve ödüller kazanan eserleri bir araya getiriyor. Farklı coğrafya ve kültürlerden gelen filmler, dünya sinemasının aktüel bir panoramasını seyirciye sunuyor.

“Oscar’ın Yabancıları” programının dikkat çeken yapımları arasında, Japon Kabuki geleneği içinde nesiller arası bir çatışmayı ele alan ve Venedik Film Festivali Orizzonti bölümünde gösterilen “Kokuho” ile askerî diktatörlük devrinin baskıcı atmosferini bir ailenin hayatı üzerinden anlatan “Gizli Ajan” öne çıkıyor.

