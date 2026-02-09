Güvenlik güçlerinin zehir tacirleri ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 24 ilde büyük operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 144 kişinin yakalandığını, 1 ton 124 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 826 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, son 10 gün içinde Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince; İstanbul, Gaziantep, Hakkari, Kırklareli, Van, Erzurum, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Kütahya, Aydın, Bursa, Hatay, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Manisa, Tekirdağ, Kayseri, Artvin, Kastamonu, Çorum ve Kırıkkale olmak üzere 24 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 144 şüpheli yakalandı.

YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca 1 ton 124 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 826 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

