Yazar Stefan Zweig’ın hayatına ve eserlerine odaklanan bir sergi, İstanbul’daki Avusturya Kültür Ofisinde ziyaretçilerle buluşuyor.

Avusturya Millî Kütüphanesi, Salzburg Stefan Zweig Merkezi ve Salzburg Edebiyat Arşivi iş birliğiyle hazırlanan “Stefan Zweig’ın Dünyası İstanbul’da” başlıklı sergi, doğumunun 145. yılı kutlanan Avusturyalı edebiyatçının edebî eserlerini ve etkisini gösteren sergi, biyografik belgeler ve arşiv materyalleriyle hem Zweig’ın edebiyatını hem de kültürlerarası anlayış üzerine kurulu hayat felsefesini ziyaretçilere bir şekilde aktarıyor.

HEM SERGİ HEM TİYATRO

Öte yandan sergi ile Zweig’ın “Satranç” adlı eserinden adapte edilen tiyatro oyunu aynı mekânda bir araya geliyor.17 Şubat akşamı sahnelenecek olan oyunda, Zweig’ın son dönem eserlerinden biri çağdaş tiyatro diliyle yeniden yorumlanacak. Duende Tiyatro’nun beden odaklı ve minimal sahne anlayışıyla dizayn ettiği oyunun, seyircide yoğun bir tesir uyandırması bekleniyor.

