Tekirdağ’da etkisini artıran kar yağışı ve soğuk hava, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler gözlerini resmi açıklamalara çevirirken, 3 Şubat için Tekirdağ Çerkezköy, Çorlu ilçeleri başta olmak üzere il genelinde tatil kararı olup olmadığı araştırılıyor. Valilikten gelecek duyuru yakından takip ediliyor.

Marmara Bölgesi genelinde etkili olan soğuk hava dalgası Tekirdağ’da da kendini hissettirmeye başladı. Kar yağışı ve buzlanma riskine karşı uyarılar yapılırken, 3 Şubat Salı günü için Tekirdağ Valiliği’nden eğitimle ilgili bir karar gelip gelmediği merak konusu oldu.

TEKİRDAĞ’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Tekirdağ’da 3 Şubat 2026 Salı günü okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin resmi açıklama takip ediliyor. Sabah saatleri itibarıyla Tekirdağ Valiliği tarafından il genelinde eğitime ara verildiğine dair herhangi bir duyuru yapılmadı. Bu nedenle Tekirdağ'da okullar için şu an geçerli bir tatil kararı bulunmuyor.

Tekirdağda okullar tatil mi? Kar yağışı sonrası merak ediliyor

3 ŞUBAT TEKİRDAĞ’DA KAR VAR MI?

Tekirdağ genelinde dün akşam saatlerinden itibaren yer yer kar yağışı etkili oldu. Özellikle Süleymanpaşa ilçesinde lapa lapa yağan kar, çatılar ve araçların üzerini kısa sürede beyaza bürüdü. Kar yağışı ilçede kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamalarda, kar yağışına bağlı olarak buzlanma riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Ekiplerin sahada teyakkuz halinde olduğu, özellikle sabah ve gece saatlerinde don olayına karşı önlem alındığı bildirildi.

3 Şubat 2026 Salı günü ise il genelinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken en düşük sıcaklık 0°C, en yüksek sıcaklık ise 6°C olarak açıklandı.

3 Şubat 2026 Salı Tekirdağ saatlik hava durumu (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)

