Ünlü iş insanlarının da adının karıştığı uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan RE-EDITION isimli ajansın kurucusu Yiğit Macit'in telefonundaki özel yazılımlarla geri getirilen silinmiş 618 bin WhatsApp mesajı, suç ağının organize yapısını ve detaylarını gün yüzüne çıkardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında uyuşturucu ve fuhuş organizasyonu suçlamalarıyla 19 Aralık 2025 günü 3'üncü dalga operasyonda 8 kişi daha gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan arasında bulunan 32 yaşındaki RE-EDITION isimli ajansın kurucusu Yiğit Macit tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Macit'in özellikle zengin iş adamlarına kadın pazarlayan isimlerden bir tanesi olduğu öne sürüldü.

YÜZ BİNLERCE WHATSAPP MESAJI GERİ GETİRİLDİ

Macit'in cep telefonu ise üzerine inceleme yapılmak üzerine siber polislere teslim edildi. Günler sonra çözülen telefon, dosyanın en önemli kanıtlarından biri haline geldi. Özel yazılımlarla geri getirilen silinmiş 618 bin WhatsApp mesajı, suç ağının organize yapısını ve detaylarını gün yüzüne çıkardı.

Yiğit Macit

ÜNLÜ İŞ ADAMLARINA 'KADIN TİCARETİ' YAPTI

Sabah'ta yer alan habere göre ele geçirilen kayıtlarda Yiğit Macit'in özellikle cemiyet ve iş dünyasından ünlü iş adamlarına cinsel birliktelik amacıyla 'kadın ticareti' yaptığı tespit edildi. Savcılık, mesajlarda adı geçen ve bu kirli organizasyondan hizmet aldığı iddia edilen iş adamlarının peşine düştü. Yazışmalarda sadece fuhuş pazarlığı değil, aynı zamanda bu ortamlarda kullanılacak uyuşturucu maddelerin temini ve lojistiğine dair net talimatların yer alıp almadığı kontrol edilecek.

BİNLERCE KADININ İFADELERİ DOSYAYI GENİŞLETECEK

Dijital verilerin en sarsıcı kısmı ise mağduriyetin boyutu oldu. Yazışmalar, binlerce kadının fuhuş bataklığına çekildiğini ortaya çıkardı. Kimliği tespit edilen kadınlar davet edilerek ifadeleri alınacak. Kadınların ifadeleriyle birlikte, organizasyonun suç boyutu da netlik kazanacak. Elde edilen yeni bilgiler ve mağdur beyanları ışığında, soruşturma genişleyecek.



