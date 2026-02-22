ABD'nin kuzeydoğu eyaletleri yeni bir kar fırtınasına hazırlanıyor. New York’un bazı bölgelerinde kar kalınlığının 71 santimetreye ulaşabileceği, görüş mesafesinin sıfıra düşebileceği ve elektrik kesintileri ile ölümcül kaza riski bulunduğu bildirildi.

ABD’nin Atlas Okyanusu kıyısındaki kuzeydoğu şeridinde yeni bir kar fırtınası bekleniyor. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), fırtınanın birkaç gün önce yapılan tahminlerden “çok daha ağır olabileceği” uyarısında bulundu.

KAR KALINLIĞI 71 SANTİMİ GÖREBİLİR

New York, New Jersey, Connecticut, Rhode Island ve Massachusetts eyaletlerini etkisi altına alması beklenen kar fırtınası, Maryland ve Delaware’de de hissedilecek. NWS, kar kalınlığının birçok bölgede 30 ile 61 santimetre arasında olabileceğini belirtti. Kar yağışının bazı bölgelerde 71 santimetreye ulaşabileceği öngörülüyor.

Fırtına nedeniyle saatte 80 kilometreye varan rüzgarların görüş mesafesini sıfıra düşürebileceği, bu durumun seyahat rotalarında ölümcül kazalara yol açabileceği uyarısı yapıldı. Ayrıca, ağaçların elektrik telleri üzerine devrilmesi sonucu bölgede kesintiler yaşanabileceği bildirildi.

"ON YILDIR BÖYLESİNİ GÖRMEDİK"

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “On yıldır böyle bir fırtına görmedik. Şehrin bazı bölgelerinde 71 santimetreye kadar yağış görülebilir. Lütfen içeride kalın ve yardıma ihtiyacı olan birini görürseniz 311’i arayın” dedi. Başkan Mamdani ayrıca merdivenli sokaklarda yaşanabilecek kazaları önlemek için tuzlama çalışmaları başlattığını aktardı.

New York’un denize kıyısı olan bölgelerinde sel ve su baskını riski bulunduğu da bildirildi.

Öte yandan New Jersey Valisi Mikie Sherrill, ilerleyen saatlerde eyalette olağanüstü hal ilan edileceğini duyurdu.

BU GECE BAŞLAYACAK

NWS, kar yağışının en yoğun olarak bu gece itibarıyla yaşanacağını, bazı bölgelerde saatte 5 santimetreye kadar kar yağışı görülebileceğini açıkladı. Bölge sakinlerine mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları ve acil durumlara hazırlıklı olmaları uyarısı yapıldı.

