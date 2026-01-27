ABD genelinde etkili olan şiddetli kar fırtınası ve aşırı soğuklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a yükselirken, 554 binden fazla kişi elektriksiz kaldı; on binlerce uçuş iptal edildi ve ülkenin üçte ikisinde olumsuz hava koşullarının sürmesi bekleniyor.

ABD’de etkili olan şiddetli buz-kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Binlerce eve elektrik verilemezken, New York dâhil birçok eyalette eğitime ara verildi. Etkili olan aşırı soğuklarda en az 30 kişi hayatını kaybetti. 554 binden fazla insan günü dondurucu soğukta elektriksiz kaldı.

ABD'deki kar fırtınasıyla buz kesti! Onlarca kişi öldü, yüzlerce kişi elektriksiz kaldı

-31'İ HİSSETTİLER!

ABD'de "tarihi" olarak nitelenen kar yağışı ve aşırı soğuklar etkisini sürdürüyor. Bazı bölgelerde kar 30 santimetreyi aşarken, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi, çok sayıda okul tatil edildi. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Pensilvanya'nın kuzeyinde kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığını, hissedilen sıcaklığın ise eksi 31 dereceye kadar düştüğünü duyurdu.

"ISINMA MERKEZLERİ" KURULDU

Mississippi eyaletinde, 1994'ten bu yana yaşanan en şiddetli kar fırtınası sonrası "ısınma merkezleri" kuruldu. Eyalet genelinde evler, iş yerleri ve yollar zarar gördü.

ÖLÜ SAYISI 30'A YÜKSELDİ

Yetkililer, trafik kazaları, kar temizleme araçlarıyla yaşanan kazalar ve aşırı soğuğa maruz kalma nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini belirterek, ülkenin üçte ikisinde etkili olan soğuk hava dalgasının gelecek günlerde de süreceğini bildirdi.

BİNLERCE UÇUŞ İPTAL

Çevrim içi elektrik kesintisi takip sitesi poweroutage sitesine göre, 554 binden fazla kişi halen elektriksiz. Uçuş takip verilerine göre ise ülke genelinde 12 binden fazla uçuş iptal edildi veya ertelendi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkede 200 milyonu aşkın kişinin, güney eyaletlerinde tehlikeli buzlanma, kuzeydoğu eyaletlerinde de kar fırtınası altında olduğunu açıklamıştı.

Yetkililer, kar fırtınasının ülkenin büyük bir bölümünde devam edeceği, ardından çok düşük sıcaklıkların gelmesi ve bunun sonucunda buzlanma ile "tehlikeli seyahat ve altyapı etkilerinin" birkaç gün boyunca sürmesinin beklendiği konusunda uyarmıştı.

