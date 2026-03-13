Son dakika... Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel bu sabah gözaltına alındı. Günel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Günel’in hangi soruşturma kapsamında gözaltına alındığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gelen ilk bilgiler arasında soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü yer aldı.

Ayrıntılar geliyor...

