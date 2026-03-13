Türkiye Gazetesi
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı
Son dakika... Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel bu sabah gözaltına alındı. Günel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.
Özetle DinleKuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alı...
Kaydet
Gündem 17 dk önce
Günel'in hangi soruşturma kapsamında gözaltına alındığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğüne dair ilk bilgiler gelmeye başladı.
- Günel gözaltına alındı.
- Gözaltı gerekçesiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yok.
- Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğüne dair ilk bilgiler mevcut.
0:00 0:00
1x
Günel’in hangi soruşturma kapsamında gözaltına alındığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gelen ilk bilgiler arasında soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü yer aldı.
Ayrıntılar geliyor...
Bizi Takip Edin
YORUMLAR