Tokat’ın Niksar ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen deprem bölgede kısa süreli paniğe yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 03.35’te kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 5.5 olarak ölçüldü. Depremin yerin yaklaşık 6,37 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Yaşanan sarsıntının ardından ''Tokat depreminde yıkım var mı, ölen ve yaralanan oldu mu?'' soruları gündeme getirildi.

Tokat depremi Tokat merkezinin yanı sıra çevredeki birçok ilde de hissedildi. Samsun, Amasya, Çorum, Sinop ve Sivas’ta yaşayan vatandaşlar da depremi hissettiklerini belirtti. Gece saatlerinde yaşanan sarsıntının ardından bazı vatandaşlar tedbir amacıyla evlerinden çıkarak açık alanlarda bekledi. Peki, Tokat depreminde yıkım var mı, ölen ve yaralanan oldu mu?

Tokat depreminde yıkım var mı, ölen ve yaralanan oldu mu? Tokat Niksarda 5.5 şiddetinde deprem meydana geldi!

TOKAT DEPREMİNDE YIKIM VAR MI?

Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede ilk incelemeler yapıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 03.35’te kaydedilen sarsıntı şehşir merkezi ve çevre ilçelerde hissedildi. Yetkililerin yaptığı ilk değerlendirmelere göre deprem nedeniyle büyük çaplı bir yıkım tespit edilmedi.

Tokat depreminde yıkım var mı, ölen ve yaralanan oldu mu? Tokat Niksarda 5.5 şiddetinde deprem meydana geldi!

Tokat Valisi Abdullah Köklü sahada yapılan ilk kontrollerde ciddi bir hasarın bulunmadığını açıkladı. Bazı okullarda ve binalarda sıva çatlakları ile küçük çaplı hasarların görüldüğü belirtildi. Ayrıca bazı yapılarda sıva dökülmeleri ve asma tavanlarda düşmeler meydana geldiği bildirildi. Köylerde yapılan ilk incelemelerde de önemli bir hasara rastlanmadığı ifade edildi.

Tokat depreminde yıkım var mı, ölen ve yaralanan oldu mu? Tokat Niksarda 5.5 şiddetinde deprem meydana geldi!

TOKAT DEPREMİNDE ÖLEN VE YARALANAN OLDU MU?

Yetkililerden gelen ilk bilgilere göre depremde can kaybı yaşanmadı. Bölgede ağır yaralanma bildirilmediği de açıklandı. Sarsıntı sırasında yaşanan panik nedeniyle bazı vatandaşların hastanelere başvurduğu belirtildi.

Yurtlarda kalan bazı öğrencilerin panik sırasında küçük çaplı yaralanmalar yaşadığı bilgisi paylaşıldı. Bunun dışında yetkililer tarafından bildirilen ciddi bir yaralanma ya da can kaybı olmadı.

Tokat depreminde yıkım var mı, ölen ve yaralanan oldu mu? Tokat Niksarda 5.5 şiddetinde deprem meydana geldi!

TOKAT DEPREM SON DAKİKA VERİLERİ PAYLAŞILDI

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 5.5 olarak ölçüldü. Sarsıntının yerin yaklaşık 6,37 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

Deprem Samsun, Amasya, Çorum, Sinop ve Sivas gibi çevre illerde de hissedildi. Yetkililer, bölgede ekiplerin saha tarama çalışmalarını sürdürdüğünü ve şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk tespit edilmediğini bildirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası