Tokat'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde Niksar ilçesindeki bir okulda hasara sebep oldu. Gelen görüntülerde okulun duvarlarının çatladığı, bazı yerlerde taşların koridorlara dökülmesi yer aldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde gün gece saat 03.35 sularında 5,5 büyüklüğünde deprem oldu. Şiddetli sarsıntı çevre illerde de hissedilirken bölge halkı geceyi sokaklarda geçirdi. İl genelinde tarama çalışmaları sürerken hasarlı yapıların tespiti değerlendirildi.

YATILI OKULUN DUVALARI DÖKÜLDÜ

Niksar ilçesinde bulunan Aysel Nadide Başar Yatılı Bölge Ortaokulu'nda hasar oluştu.

Depremin etkisiyle okul binasının bazı duvarlarında çatlaklar meydana geldi. Sabah saatlerinde yapılan ilk incelemelerde özellikle koridor bölümlerindeki duvarlarda sıva dökülmeleri ve çatlaklar oluştuğu görüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından yetkililer tarafından okul binasında güvenlik amaçlı inceleme başlatıldı. Depremin ardından bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, okulda oluşan çatlakların teknik ekipler tarafından detaylı şekilde inceleneceği bildirildi. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

