Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te meydana gelen ve Samsun, Amasya, Ordu, Sivas illerimizde de hissedilen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN MESAJ

çişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir ihbar bulunmadığını, sahada tarama ve değerlendirme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Niksar'da saat 03.35'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma ilişkin ihbar bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

