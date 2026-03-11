Denizli’de 5.1’lik deprem sonrasında meydana gelen 100’ü aşkın artçı sonrasında Prof. Dr. Naci Görür’den beklenen açıklama geldi. Görür “Bütün bu yöre faylı, Denizli Buldan Fayı’nın kapasitesi fazla, Konya’daki fay küçük bir parça, Kahramanmaraş’taki fay ise bölge için problem olabilir” diyerek uyardı.

Denizli’de 2 gün önce meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında, peş peşe 100’ü aşkın artçı meydana gelmişti. Depremler sonrasında gözler, Uşak Fayı’na çevrilmişti.

“KAHRAMANMARAŞ’TAKİ FAY PROBLEM OLABİLİR”

Prof. Dr. Naci Görür, peş peşe meydana gelen depremlere ilişkin bir açıklama yaptı. Görür, Denizli, Kahramanmaraş, Konya depremlerini hatırlatarak “Bütün bu yöre faylı, Denizli Buldan Fayı’nın kapasitesi fazla, Konya’daki fay küçük bir parça, Kahramanmaraş’taki fay ise bölge için problem olabilir” dedi.

Deprem çemberindeki 3 il! Peş peşe depremler sonrası Naci Görür riskin boyutunu açıkladı

“DENİZLİ-BULDAN FAYI’NIN KAPASİTESİ FAZLA”

Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşım yapan Görür, şöyle uyardı:

Bugünlerde depremler fazlalaştı. Yakın zamanda Denizli-Buldan, Huğtaş-Göksun-K. Maraş ve Çimen, Cihanbeyli-Konya’da 4, 0-4,2’lik depremler oldu. Bölgelerin tektonik özelliklerine göre bunlar ya grabenlerde, gerilme bölgelerinde, ya da doğrultu atımlı fay zonlarının yakın bölgelerinde (Eskişehir FZ, DAF FZ) meydana geldiler. Bütün bu yöreler faylı. Fayların çoğu levha içi yapılar. Denizli-Buldan Fayı’nın kapasitesi fazla. Konya’daki fay küçük bir parça, Kahramanmaraş’taki fay ise bölge için problem olabilir. Geçmiş olsun.

PEŞ PEŞE 100’DEN FAZLA ARTÇI

Denizli’de 9 Mart’ta saat 09:21:04’te 5,1 büyüklüğünde, saat 11:15’te 3.6 büyüklüğünde, saat 20.02’de 4.1 büyüklüğünde, saat 23.20'de ise 4,2 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. Denizli'de gün boyu yaşanan 100'ü aşkın artçı korkuya neden olurken, ilk 5 saatte meydana gelen artçıların en büyüğü 3.7 büyüklüğünde ölçülmüştü.

ESKİ BİNALAR HASAR ALMIŞTI

Bölgede eski yapılarda büyük hasarlar oluşurken, bazı iş yerlerinin duvarlarında da çatlaklar oluşmuştu.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Buldan ilçe merkezi ve Yenicekent Mahallesi'nde incelemeler sonrasında "Yenicekent'te de Buldan merkezde de yok. Diğer ilçelerimizde Güney'de ve Sarayköy'de kısmi sıva çatlağı olan binalar var. En ağır hasarlardan birisi, biraz önce hep beraber yerinde incelemede bulunduğumuz bir markette olmuş. Tavandaki sonradan yapılmış olan eklemelerde ve iç dizaynda çökmeler var. Bir fırınımızda ise kolonda ve taşıyıcılarda hasar var” açıklamasını yapmıştı.

