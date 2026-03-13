Kaydet

Çankırı il merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Sokak ortasında birbirlerine itekleme ve yumruklarla saldıran taraflar, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. Herhangi bir ağır yaralanmanın yaşanmadığı o gergin anlar, olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Kentin işlek noktasındaki bu yumruklu kavga görüntüleri, sosyal medyada ve haber platformlarında kısa sürede dikkat çekti.

