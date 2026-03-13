UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Lech Poznan'ı 3-1 mağlup etti. 39 yaşındaki çalıştırıcı, karşılaşma sonrası Galatasaray sözleriyle dikkat çekti.

Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Lech Poznan'ı deplasmanda 3-1 yendi. Rövanç öncesi büyük avantaj elde eden Ukrayna ekibinde teknik direktör Arda Turan, karşılaşmanın ardından Galatasaray açıklamasıyla adından söz ettirdi.

"DÜNYANIN EN İYİ TARAFTARI GALATASARAYLILAR"

Bir basın mensubunun Poznan Stadı'ndaki atmosferi sorması üzerine 39 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaraylı olduğunu belirterek, sarı-kırmızılı taraftarlardan övgüyle bahsetti.

Arda Turan, altyapısından yetiştiği Galatasaray'da takım kaptanlığı yapmıştı.

Polonya temsilcisi Poznan'ın taraftarı için övgü bekleyen gazeteciyi ters köşe yapan Turan, "Taraftara saygı duyuyorum, atmosfer güzeldi ama ben Galatasaraylıyım. Dünyanın en iyi taraftarı onlar. Atletico Madrid'de de atmosfer inanılmazdı. Poznan taraftarına saygı duyuyorum, atmosfer güzeldi ama dünyada çok daha iyi taraftarlar gördüm. Saygı duyuyorum ama ben Galatasaraylıyım" ifadelerini kullandı.

