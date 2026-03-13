Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin beklediği haberi verdi. Bakan Yumaklı, 10 milyar 688 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerin hesaplarına bugün aktaracaklarını bildirdi. İşte yapılacak destekler...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

"HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN"

Üretimin her aşamasında çiftçiyi desteklediklerini vurgulayan Yumaklı, "10 milyar 688 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Çiftçilere müjde! 10,7 milyar liralık destek ödemesi bugün yapılacak

Çiftçiye yapılacak destekler şöyle:

Temel destek için 9 milyar 83 milyon 526 bin 192 lira

Çiğ süt için 1 milyar 326 milyon 657 bin 845 lira

Hayvan hastalıkları tazminatı için 129 milyon 326 bin 798 lira

Kırsal kalkınma yatırımları için 104 milyon 340 bin 115 lira

Hayvan gen kaynakları için 45 milyon 31 bin 50 lira

KİMLİK NUMARASININ SON HANESİ 2 OLANLAR...

Bakanlığın açıklamasında, "Kimlik numarasının son hanesi "2" olan ve vergi kimlik numarasının son hanesi "1,3,5,7,9" olan üreticilerin temel destek ödemesi ile diğer desteklere ait ödemeler bugün saat 18.00'den sonra hesaplara aktarılacak." ifadeleri yer aldı.

