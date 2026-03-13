Türkiye Gazetesi
Çiftçilere müjde! 10,7 milyar liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin beklediği haberi verdi. Bakan Yumaklı, 10 milyar 688 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerin hesaplarına bugün aktaracaklarını bildirdi. İşte yapılacak destekler...
Özetle Dinle
Çiftçilere müjde! 10,7 milyar liralık destek ödeme...
Kaydet
Ekonomi az önce
0:00 0:00
1x
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.
"HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN"
Üretimin her aşamasında çiftçiyi desteklediklerini vurgulayan Yumaklı, "10 milyar 688 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.
Çiftçiye yapılacak destekler şöyle:
- Temel destek için 9 milyar 83 milyon 526 bin 192 lira
- Çiğ süt için 1 milyar 326 milyon 657 bin 845 lira
- Hayvan hastalıkları tazminatı için 129 milyon 326 bin 798 lira
- Kırsal kalkınma yatırımları için 104 milyon 340 bin 115 lira
- Hayvan gen kaynakları için 45 milyon 31 bin 50 lira
KİMLİK NUMARASININ SON HANESİ 2 OLANLAR...
Bakanlığın açıklamasında, "Kimlik numarasının son hanesi "2" olan ve vergi kimlik numarasının son hanesi "1,3,5,7,9" olan üreticilerin temel destek ödemesi ile diğer desteklere ait ödemeler bugün saat 18.00'den sonra hesaplara aktarılacak." ifadeleri yer aldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR