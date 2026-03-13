Sosyal Güvenlik Kurumu, "Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. İddianın gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, iptal edilen emeklilik sayısının ise 12 bin 209 olduğu belirtildi.

Bazı yayın organlarında çok sayıda kişinin emekliğinin tehlikede olduğu belirtilmişti. 'Sahte sigorta' ve 'hatır sigortası konusunda uyarılarda bulunan haberlerde, e-Devlet hizmet dökümünde yer alan 'K, Ş ve S' harf kodlarına dikkat çekilmişti. Son 5 yıl içinde bu durumda olan 650 bin kişinin emekliğinin iptal edildiği belirtilmişti.

SGK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu haberlerle ilgili SGK'dan açıklama geldi. Bazı basın organlarında "Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi" iddiasını içeren haberlerin yer aldığı hatırlatılarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılma gereği duyulduğu kaydedildi.

EMEKLİLİĞİ İPTAL EDİLENLERİN SAYISI 12 BİN 209

"İddianın gerçeği yansıtmadığı" vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2021-2025 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan yoğun denetim ve incelemeler sonucu 560 bin 540 kişi, sahte sigortalı olarak tespit edilmiştir. Belirtilen rakam, yalnızca sahte sigortalı olarak bildirilen kişi sayısını ifade etmekte olup, emeklilik iptallerine ilişkin bir veri niteliği taşımamaktadır. Yapılan bu incelemelerin sonucunda toplam 12 bin 209 kişinin emekliliği iptal edilmiştir. ﻿4-a (SSK) kapsamında 9 bin 304 kişinin, 4-b (Bağ-Kur) kapsamında 2 bin 905 kişinin emekliliği iptal edilmiştir."

