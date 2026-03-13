TOKİ İstanbul kura çekilişi için geri sayım başladı. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da yapılacak 100 bin konut için başvuruların ardından kura sürecine katılmaya hak kazananların listesi yayımlandı. Gözler şimdi kura çekiliş tarihine çevrildi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul için önemli bir aşama daha geride kaldı. Başvuru değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin listesi açıklandı. Megakentte yapılacak 100 bin konut için kura çekilişinin ne zaman yapılacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

TOKİ İSTANBUL KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da yapılacak 100 bin konut için kura çekilişinin tarihi henüz kesin olarak açıklanmadı. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul kurasının Ramazan Bayramı’ndan sonra gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Kurum yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde sosyal konut kura çekilişlerinin birçok ilde tamamlandığını belirterek İstanbul için de hazırlıkların sürdüğünü ifade etti. Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul’da da kura çekimlerinin yapılacağını ve 100 bin konutun hak sahiplerinin belirleneceğini söyledi.

Resmi verilere göre İstanbul için 1 milyon 235 bin 169 başvuru yapıldı. Kura çekilişinin tarih ve saat bilgisi netleştiğinde TOKİ’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. Çekiliş tamamlandıktan sonra hak sahipleri ve yedek listeler aynı gün içerisinde ilan edilecek.

TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihi ve kuraya katılacaklar listesi! İstanbul 100 bin konut kurası ne zaman?

TOKİ İSTANBUL KURASINA KATILMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ AÇIKLANDI

TOKİ tarafından yapılan açıklamada, İstanbul sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişine katılmaya hak kazanan adayların listesi yayımlandı. Başvuru sürecinin ardından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda kabul edilen ve reddedilen başvurular kamuoyuyla paylaşıldı.

Listeler farklı kategorilere göre düzenlenerek yayımlandı. Şehit yakınları ve gaziler, engelli vatandaşlar, emekliler, gençler ve üç çocuk ve üzeri aileler gibi kategoriler ayrı ayrı ilan edildi.

Kura çekilişi tamamlandıktan sonra hak sahibi olan vatandaşlar konut satın alma sürecine geçecek. Proje kapsamında İstanbul’da yapılacak konutların yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleri ile satışa sunulması planlanıyor.

TOKİ STANBUL KURASI BAŞVURU KABUL VE RED LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihi ve kuraya katılacaklar listesi! İstanbul 100 bin konut kurası ne zaman?

İSTANBUL TOKİ ÖDEME PLANI NASIL?

55 metrekare 1+1 evler 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksitle,

65 metrekare 2+1 konutlar 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle,

80 metrekare 2+1 evler ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satılacak.

İLGİLİ HABERLER HABERLER TOKİ başvuru numaramı nasıl öğrenebilirim? İstanbul kura çekilişi öncesi tekrar gündemde

Haberle İlgili Daha Fazlası