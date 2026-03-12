TOKİ başvuru numarası, sosyal konut projelerinde kura sürecini takip etmek isteyen vatandaşlar için büyük önem taşıyor. İstanbul’da yapılacak kura çekilişi öncesinde başvuru numarası sorgulama işlemleri yeniden gündeme gelirken, vatandaşlar çekiliş numarasının nereden ve nasıl öğrenileceğini araştırıyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen sosyal konut projelerinde kura heyecanı devam ederken, başvuru yapan vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında başvuru numarası geliyor. İstanbul’daki kura sürecinin yaklaşmasıyla birlikte “TOKİ başvuru numarası nasıl öğrenilir?” sorusu yeniden gündemde yer aldı.

TOKİ BAŞVURU NUMARAMI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

TOKİ başvuru numarası, sosyal konut veya iş yeri başvurusu sırasında yapılan ödeme sonrasında verilen banka dekontu üzerinde yer alır. Başvuru ücretini yatıran vatandaşlar, banka tarafından verilen dekontta bulunan başvuru numarası sayesinde kura çekilişlerini ve hak sahipliği sonuçlarını takip edebilir.

Başvuru numarasına ulaşmanın bir diğer yolu ise e-Devlet sistemidir. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Konut / İş Yeri Başvurusu” hizmetine giriş yaparak başvuru bilgilerini görüntüleyebilir. Bu bölümde başvuru kategorisi, başvuru durumu ve kura için kullanılan başvuru numarası yer alır.

TOKİ başvuru numaramı nasıl öğrenebilirim? İstanbul kura çekilişi öncesi tekrar gündemde

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

TOKİ kura sonuçları iki şekilde öğrenilebiliyor. İlki TOKİ’nin resmi internet sitesi, diğeri ise e-Devlet sistemi olacak. Sonuçlar açıklandıktan sonra isim listeleri PDF formatında erişime sunulacak.

Hak sahibi olarak belirlenen vatandaşların, sonraki aşamada sözleşme ve ödeme sürecine ilişkin duyuruları yine TOKİ’nin resmi kanallarından takip etmesi gerekiyor. Asil listede yer alanlar belirtilen takvim doğrultusunda işlem yapacak, yedek liste ise boş kalan kontenjanlar için devreye girecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası