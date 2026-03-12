ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen tarihi dizisi Kuruluş Orhan’da 17. bölümde yaşanan gelişmeler izleyicilerin gündeminde. Özellikle Flavius karakterinin uğradığı saldırı sonrası “Flavius ölecek mi?” ve “Şükrü Özyıldız diziden ayrıldı mı?” soruları sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı.

Çarşamba akşamlarının sevilen dizileri arasında yer alan Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin 17. bölümünde Şahinşah’ın planları, Karacahisar’ın düşmesi ve Flavius’a yönelik saldırı hikayenin seyrini değiştiren gelişmeler arasında yer aldı.

KURULUŞ ORHAN FLAVİUS ÖLDÜ MÜ?

Kuruluş Orhan dizisinin 17. bölümünde Flavius karakteri Yiğit tarafından bir saldırıya uğradı. Bursa’da Şahinşah’a karşı direniş sürerken gerçekleştirilen saldırı sonrası Flavius ağır yaralanır ve ölümle burun buruna gelir.

Kuruluş Orhan Flavius ölecek mi, Şükrü Özyıldız diziden ayrıldı mı? İşte 17. bölümde yaşananlar

Sahnedeki gelişmeler izleyiciler arasında “Flavius öldü mü?” sorusunu gündeme getirirken, dizinin kulislerinde yer alan iddialara göre karakterin hikayesinin tamamen sona ermediği konuşuluyor. Flavius’un ölümün kıyısında olduğu ve yaşayıp yaşamayacağının ilerleyen bölümlerde netleşeceği ifade ediliyor. Dizinin son sahnelerinde Flavius Müslüman olmak istediğini dile getirdi ve Sultan Orhan'ın yardımıyla şehadet getirdi.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ DİZİDEN AYRILDI MI?

Flavius karakterini oynayan Şükrü Özyıldız’ın diziden ayrılıp ayrılmadığı da izleyiciler tarafından merak ediliyor. 17. bölümde karakterin ağır yaralanması ve "ölüm sahnesi" ayrılık iddialarını gündeme getirse de oyuncunun projeden kesin olarak ayrıldığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Dizi kulislerinden gelen bilgilere göre Flavius karakterinin hikayesinin devam edebileceği ve oyuncunun ilerleyen bölümlerde yeniden ekranlarda yer alabileceği konuşuluyor. Bu nedenle Şükrü Özyıldız’ın diziden ayrıldığına dair iddialar henüz netlik kazanmadı. Özellikle Flavius ile Fatma arasındaki hikayenin devam edip etmeyeceği izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

KURULUŞ ORHAN 17. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kuruluş Orhan’ın 17. bölümünde hikaye oldukça hareketli gelişmelerle ilerledi. Şahinşah, Germiyan ve Karesi ile birlikte Sultan Orhan’ın gücünü kırmak için harekete geçerken ilk hedef olarak Karacahisar seçildi. Kaleyi ele geçiren Germiyan’ın bu hamlesi uçlarda büyük bir infiale neden oldu.

Sultan Orhan ise bu saldırılara karşı yeni bir strateji geliştirmeye çalışırken, Şahinşah intikam yemini ederek maskesini tamamen çıkardı. Orhan ve Asporça’yı uçurumun kenarında kıstıran Şahinşah, onları ölümcül bir tuzağın içine sürükledi.

Bursa’da Şahinşah’a karşı direniş devam ederken saray içinde de büyük bir hesaplaşma yaşandı. Didar, Gonca ve Nilüfer arasında yaşanan gerilim dikkat çekerken Kasım ve Süleyman ise kendilerini ölümcül bir tehlikenin ortasında buldu.

