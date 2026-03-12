Kaydet

Burdur-Fethiye kara yolunda rutin denetim yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve kaçmaya çalışan sürücü A.K., kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Uygulama noktasından kaçmadığını, yandaki araçlar nedeniyle yanaşamadığını iddia eden sürücüye, polisin üzerine araç sürmek ve dur ihtarına uymamak suçlarından 200 bin TL para cezası kesildi. Ehliyetine 2 ay süreyle el konulan sürücünün aracı da trafikten men edildi.

