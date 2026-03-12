Galatasaray'ın sezon başında 30,7 milyon euro bonservis ödediği Wilfried Singo, Juventus rövanşı ve Beşiktaş derbisinde ön libero, Liverpool maçında ise sağ bekte görev alırken; Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda RAMS Başakşehir'e karşı stopere geçecek.

Galatasaray'da Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Singo'nun son haftalarda sergilediği performans, teknik direktör Okan Buruk'un yüzünü güldürdü. Genç oyuncu, Roland Sallai'yi de farklı bölgelerde oynatan Buruk'un takımdaki yeni jokeri haline geldi.

Galatasaray, Wilfried Singo ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

ÖN LİBERO VE SAĞ BEKTE ETKİLİ PERFORMANS

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Juventus rövanşı ve Süper Lig'de 1-0 kazanılan Beşiktaş derbisinde ön libero mevkiinde forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, son Liverpool müsabakasında sağ bekte mücadele etti.

Singo, sağ bek başladığı Liverpool maçını ön liberoda tamamladı.

ABDÜLKERİM'İN YERİNE SINGO

Wilfried Singo, Süper Lig'in 26'ncı haftasında Abdülkerim Bardakcı'nın kart cezası nedeniyle forma giyemeyeceği RAMS Başakşehir maçında stoperde oynayacak.

Fildişi Sahilli futbolcu, Galatasaray formasıyla 20 maçta 984 dakika sahada kalırken, takım ardadaşlarına 3 asist yaptı.

