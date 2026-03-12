Yönetim 4 milyon avroluk tur primini, Osimhen’in ricasıyla 5 milyon avroya çıkardı. Juventus’u elediği için 11 milyon alan ve çeyrek finale kalırsa 12,5 milyon avro daha kasasına koyacak olan sarı kırmızılı kulüp “Kazan, kazandır” anlayışında.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Avrupa’da tarih yazmaya devam eden Galatasaray, son 16 turu ilk maçında Liverpool’u yine dize getirdi. Büyük bir sevinç yaşayan sarı kırmızılılarda tur hesapları da başladı. 18 Mart’taki rövanşa 1-0’ın avantajıyla gidecek olan Aslan’ın, maç sonu soyunma odasında coşkusu tavan yaptı. Başkan Dursun Özbek, Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile soyunma odasına indi; hem oyuncuları hem de teknik ekibi kutladı. O sırada tatlı bir prim pazarlığı da yapıldı. Victor Osimhen, Liverpool tur primini 4 milyon avro olarak belirleyen yönetimle masaya oturdu!

“BAŞKANIM 5 YAPALIM”

Özel koreografi sebebiyle duygusal bir maçı geride bırakan Nijeryalı forvet, arkadaşlarının da talebini dile getirerek çeyrek final priminin 5 milyon avroya çıkarılmasını istedi. Başkan Dursun Özbek de bu talebi hemen kabul ederek “Oynayın, kazanın, Galatasaraylıya kazandırın ve siz de kazanın.” dedi. Ve sıcağı sıcağına, ligde cumartesi günü oynanacak Başakşehir maçı için de ekstra prim sözü verildi. Geçen sezon üç kupadan 10 milyon avroya yakın başarı ödülü alan sarı kırmızılılar, o parayı bir aylık dilimde elde edilen başarılar sebebiyle dağıtacak.

Gelen para gidecek

Beşiktaş derbi galibiyeti için 1,5 milyon avro, Juventus’un elenmesi sebebiyle 2 milyon avro hak edişi olan sarı kırmızılı takım; Liverpool’u elerse (5 milyon avro) ve Başakşehir maçını da kazanırsa (750 bin - 1 milyon avro arası) toplamda 10 milyon avroya yakın bir ödül kazanacak. UEFA’dan 27 Mart’ta Juventus maçının gelirini (11,8 milyon avro) alacak olan Dursun Özbek yönetimi, bu gelen parayı takıma dağıtmayı düşünüyor. Bir anlamda yönetim; hem kulübün ve oyuncuların kazandığı hem de taraftarın mutlu olduğu bir prim modelini benimsiyor.



