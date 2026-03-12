Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) Zalgiris Kaunas ile oynayacakları maç öncesinde konuştu. Tecrübeli koç, Fenerbahçe Beko ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ergin Ataman, başantrenörlüğünü yaptığı Yunan ekibi Panathinaikos'un son 2,5 yılda Fenerbahçe Beko'dan sonra Avrupa'nın en başarılı kulübü konumunda olduğunu söyledi.

"BU KARŞILAŞMA ÇOK ÖNEMLİ"

Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu EuroLeague'de Zalgiris Kaunas ile oynayacakları maç öncesinde Yunan medyasına konuşan Ataman, "Zalgiris ile aramızda bir galibiyet farkı var. Son 5-6 maçta çok iyi oynadılar. Umarım Telekom Center'da taraftarın desteğiyle, büyük maçlardaki gibi agresif ve öz güvenli bir şekilde oynarız. Son saniyede, düdük çalınmayan fauller yüzünden birkaç maç kaybettik. Bu karşılaşma kesinlikle çok önemli, çünkü geriye 8 maç kaldı ve kazandığımız her mücadele bizi iyi pozisyonlara yaklaştırıyor, kaybettiğimiz her maç ise play-off'ları riske atıyor" dedi.

Ergin Ataman

"PANATHINAIKOS 2,5 YILDA 4 KUPA KAZANDI"

60 yaşındaki koç, "Takımda son 2,5 yıldır birlikte oynayan 7 oyuncu var ve bu 2,5 yılda herkese hatırlatmak isterim ki bizden daha iyi sonuçlar alan Fenerbahçe'den sonra Avrupa'nın en başarılı kulübüyüz. 1 Avrupa Ligi şampiyonluğu, 1 Yunanistan şampiyonluğu ve 2 Yunanistan Kupası. Bazen normal sezonda maç kaybettik. Bunu umursamıyorum. Sadece geçen yıl olduğu gibi Dörtlü Final'de kaybettiğimizde ya da Paris'e karşı düdük çalınmayan bir faulle veya Fenerbahçe'ye karşı son saniye basketiyle kaybettiğimizde umursuyorum. Şimdi takımın öz güven kazanması ve büyük hedefler için oynaması önemli. Hedeflerine ulaşma yeteneğine sahip" ifadelerini kullandı.

Bu sezon da şampiyonluk hedeflediklerini belirten Ataman, "Bu takım normal sezon maçlarında bazı sorunlar yaşayabilir, bazı takımlar normal sezonda bizi yendiklerinde çok mutlu oluyorlar, ama biz sadece şampiyonluğu kazandığımızda mutlu oluyoruz. Sadece kazandığımızda mutlu olacağız. Bu benim hedefim ve koçluk felsefem" sözlerini sarf etti.

"BU TAKIMDA BİR AİLEYİZ"

Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından büyük takımların zor durumların üstesinden geleceğini kaydeden Ataman, "Dimitrios Giannakopoulos'un bazı oyuncularla görüştüğünü biliyorum ama elbette gelebilir, o kulübün sahibi, başkanı, onu antrenmanlarda görmekten mutluluk duyarız ve tüm maçlarda da onu görmekten mutluluk duyarız. Bu takımda bir aileyiz. Hepimiz takımın başarılı olmasını istiyoruz. Takıma yardımcı olmak istediği için tüm maçlarda yer alacağına inanıyorum. Büyük takımlar zor durumların üstesinden gelebilir. Her maçı kazanamazsınız, bu yüzden zihinsel ve fiziksel olarak agresif kalmak önemlidir ve kulüpte sahip olduğumuz bu zihniyeti mayıs ve haziran aylarında göreceğimize inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.

