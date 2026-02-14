Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 28'inci haftasında lider Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'u deplasmanda Wade Baldwin’in son saniye basketiyle 85-83 yendi. Karşılaşma sonrası gergin anlar yaşanırken, Panathinaikos forması giyen milli oyuncu Cedi Osman'dan açıklama geldi.

Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımını deplasmanda 85-83 mağlup etti. Mathias Lessort, Maç bitiminde Fenerbahçe Beko oyuncularının üzerine yürüdü. Tribünlerden bazı taraftarlar da sahaya inmeye çalıştı. Panathinaikos'ta forma giyen Cedi Osman, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu

"SEVİNEBİLİRSİNİZ AMA BÖYLE DEĞİL"

Yunan muhabirlerin olaylarla ilgili soruları üzerine milli oyuncu, "Baldwin'in (Wade) yaptığı profesyonellikten uzaktı. Kulübümüze saygı göstermemesi, onun tahmin ettiğinden çok daha ciddi bir mesele. Panathinaikos, Baldwin'in sandığından çok daha büyük bir kulüp. Yaşananların sebebi bu. Kazandığınız bir maçın ardından sevinebilirsiniz ama böyle değil. Kulübe saygısızlık yaparak değil. Biz ve tarafarlar bunu asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Fenerbahçe, Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'u 2,5 yıl sonra deplasmanda mağlup ederken; sarı-lavivertli taraftarlar, sosyal medyada Cedi Osman'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

