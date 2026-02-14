EuroLeague 28. hafta maçında lider Fenerbahçe Beko, OAKA'da oynanan karşılaşmada Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u 85-83 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague 28. hafta maçında Panathinaikos Aktor’a konuk oldu.

SON SANİYE ZAFERİ

Panathinaikos'u Wade Baldwin'in son saniye basketiyle 85-83 mağlup eden sarı lacivertliler, EuroLeague’de oynadığı 27 maçta 20. galibiyetini elde etti. Panathinaikos Aktor ise EuroLeague’de oynadığı 28. maçta 12. yenilgisini aldı.

