Türkiye Gazetesi
Lider Fenerbahçe, OAKA'da Pana'yı son saniyede devirdi!
EuroLeague 28. hafta maçında lider Fenerbahçe Beko, OAKA'da oynanan karşılaşmada Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u 85-83 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague 28. hafta maçında Panathinaikos Aktor’a konuk oldu.
SON SANİYE ZAFERİ
Panathinaikos'u Wade Baldwin'in son saniye basketiyle 85-83 mağlup eden sarı lacivertliler, EuroLeague’de oynadığı 27 maçta 20. galibiyetini elde etti. Panathinaikos Aktor ise EuroLeague’de oynadığı 28. maçta 12. yenilgisini aldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR