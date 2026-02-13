Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Eyüpspor maçında attığı golle bu sezon sarı kırmızılı takımın en erken iç saha golüne imza attı.

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray evinde Eyüpspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızıların ilk golünü Yunus Akgün kaydetti.

Müsabakanın 2. dakikasında Victor Osimhen’in sol kanattan ortasında kale önünde bulunan Yunus kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

EN ERKEN İÇ SAHA GOLÜ

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında ağları sarsan Yunus Akgün, Galatasaray'ın bu sezon iç sahada attığı en erken gole imza atmış oldu.

BU SEZON 8. GOL

25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 8. gol sevincini yaşadı. Sarı-kırmızılı futbolcu, bu gollerin 5’ini ligde, 2’sini UEFA Şampiyonlar Ligi’nde, 1’ini de Turkcell Süper Kupa’da attı. Maça 11’de başlayan Yunus Akgün, 46. dakikada yerini Yaser Asprilla’ya bıraktı.

