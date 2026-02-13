Anadolu Ajansı
Gabriel Sara tepkili: Bu yalan, adil değil
Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, çalışmak için İngiltere'den herhangi bir antrenör getirmediğini söyledi.
Gabriel Sara, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında ikas Eyüpspor'u 5-1 mağlup ettikleri müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.
"BU YALAN, ADİL DEĞİL"
Sosyal medyada dolaşan iddiayla ilgili konuşan Sara, "İngiltere'den antrenör getirdiğimi söylüyorlar. Bu yalan. Sadece Galatasaray'daki antrenörlerle çalışıyorum. Ayın başında bir sakatlık geçirdim. Galatasaray'daki ekip de bana çok yardımcı oldu. Bu yüzden böyle şeylerin söylenmesi adil değil. İngiltere'den antrenör getirmedim. Sosyal medyada dolaşan haberler doğru değil." ifadelerini kullandı.
