En Nesyri yine attı, Al-Ittihad kazandı
Fenerbahçe'den ara transferde ayrılarak Al-Ittihad'e imza atan Faslı forvet Youssef En-Nesyri, Al Fayha'yı 2-1 mağlup ettikleri maçta yeni takımıyla ikinci golünü kaydetti.
Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 21. haftasında Al Ittihad ile Al Fayha karşı karşıya geldi. King Sport City Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Al Ittihad, 2-1'lik skorla kazandı.
AÇILIŞ GOLÜ EN NESYRI'DEN
Al Ittihad'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Youssef En-Nesyri ve 83. dakikada Kadesh kaydetti. Al Fayha'nın tek golü 55. dakikada Sakala'dan geldi.
ÜÇÜNCÜ GOL KATKISI
Yeni takımıyla ikinci maçına çıkan 28 yaşındaki golcü, ligdeki ilk golünü atarken gol sayısını toplamda ikiye çıkardı. Faslı golcü, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Al Gharafa'yı 7-0 mağlup ettikleri maçta birer gol ve asistle oynamıştı.
