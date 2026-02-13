Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nottingham Forest'ın sezon sonuna kadar Portekizli Teknik Direktör Vitor Pereira ile anlaşmaya vardığı ve ilk maçına sarı lacivertliler karşısında çıkacağı iddia edildi.

İngiltere Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Nottingham Forest'ın sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevi için Vitor Pereira ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; İngiliz ekibi, görevine son verilen Sean Dyche'ın ardından 57 yaşındaki teknik adamla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

SON OLARAK WOLVES'I ÇALIŞTIRDI

Vitor Pereira, Aralık 2024'te göreve geldiği Wolverhampton'ı düşme hattından çıkararak ligi orta sıralarda tamamlamış ancak sezon başında ilk 10 lig maçında galibiyet alamamasının ardından kasım ayında görevden alınmıştı.

İLK MAÇINA KADIKÖY'DE ÇIKACAK

Ligde son 13 müsabakanın yalnızca üçünü kazanarak küme düşme hattının üç puan üzerinde yer alan Nottingham Forest, bir sonraki maçında Avrupa Ligi play-off turunda ilk karşılaşmasında Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Vitor Pereira, 2015-2016 ve 2021-2022 sezonlarında Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

