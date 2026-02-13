ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin kuzeydoğusundaki cezaevlerinde tutulan 5 bin 700’den fazla DEAŞ mensubunun Irak makamlarına teslim edildiğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin kuzeydoğusundaki cezaevlerinde tutulan terör örgütü DEAŞ mensuplarının Irak makamlarına teslimine yönelik kapsamlı operasyonun başarıyla sonuçlandığını duyurdu. 21 Ocak’ta başlatılan ve 23 gün süren nakil süreci, son uçuşun yapılmasıyla birlikte tamamlandı.

Operasyonun detaylarına ilişkin yapılan açıklamada, 5 bin 700’ün üzerinde DEAŞ’lı tutuklunun Suriye’den Irak’taki güvenlik yetkililerine teslim edildiği belirtildi. Nakil işlemlerinin güvenlik risklerini asgariye indirmek amacıyla gece saatlerinde ve hava yoluyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

BÖLGESEL GÜVENLİK İÇİN KRİTİK ADIM

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, sürecin koordineli ve profesyonel bir çalışma ile yürütüldüğünü ifade ederek Irak makamlarına iş birlikleri için teşekkür etti. Cooper, Irak’ın bölgesel güvenlik dengeleri açısından bu sürecin önemini kavradığını ve güçlü bir irade sergilediğini vurguladı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ise daha önce konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, DEAŞ mensuplarının Suriye’den Irak’a nakledilmesinin tamamen Irak’ın kendi egemenlik kararı doğrultusunda hayata geçirildiğini hatırlatmıştı. Operasyonun tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki tutuklu trafiğinde önemli bir aşama geride bırakılmış oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası