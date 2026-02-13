Hakkari’de Ekipler Amiri olarak görev yapan başkomiser M.C., görevli olduğu uygulama noktasında intihar etti. Başkomiser hakkındaki mobbing iddiaları üzerine müfettiş görevlendirildi.

Hakkâri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde ‘Ekipler Amiri' olarak görev yapan başkomiser M.C. uygulama noktasında bilinmeyen bir sebepten dolayı beylik tabancasıyla intihar etti.

İNTİHAR ARKASINDA NE VAR?

Başkomiserin görev yeri değişikliğinin hakkında yürütülen narkotik suçlarla ilgili bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Öte yandan, sosyal medyada yer alan mobbing iddialarına ilişkin de inceleme başlatıldığı, bu kapsamda müfettiş talep edildiği ve konunun tüm yönleriyle araştırılacağı ifade edildi.

Yetkililer, sürecin hem idari hem de adli boyutuyla titizlikle yürütüldüğünü, gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgilendirileceğini bildirdi.

