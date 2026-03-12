Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G hizmetini 1 Nisan’da kullanıma sunacaklarını belirterek “5G hizmetlerini iki yıl içerisinde ülkemizin her noktasında hizmete sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Nisan'da kullanıma sunulacak 5G hizmetlerine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Uraloğlu, iki yıl içerisinde Türkiye'nin her noktasında hizmete sunmayı hedeflediklerini belirtti.

“DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRACAK”

Uraloğlu, 5G'nin üretim gücünü, hizmet kalitesini ve teknolojik rekabetçiliğini aynı anda yükselten bir kalkınma altyapısı olduğunu işaret ederek, şunları söyledi:

5G'ye geçişle birlikte vatandaşımız daha hızlı, daha güvenilir ve daha kesintisiz haberleşme imkanına kavuşacak. 5G teknolojisi, endüstriyel robotlardan otonom sürüş teknolojilerine, kritik altyapı yönetiminden akıllı şehir uygulamalarına kadar birçok alanda dönüşümü hızlandıracak. Sanayide akıllı fabrikalar, üretim süreçlerini optimize ederek verimliliği zirveye taşıyacak. Tarımda akıllı tarım uygulamalarıyla daha sürdürülebilir ve yüksek verimli üretim sağlanacak. Medya sektöründe ise gazeteciler, 8K görüntü kalitesinde kesintisiz canlı yayın yapabilecek, muhabirlerimiz olay yerinden saniyeler içinde yüksek kaliteli görüntü ve veri aktarabilecek.

3 MİLYAR DOLARDAN FAZLA GELİR

Uraloğlu, 16 Ekim 2025'te gerçekleştirdikleri 5G yetkilendirme ihalesi neticesinde 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettiklerini hatırlattı. Uraloğlu, 5G teknolojisinin Türkiye'de yaygınlaşmasıyla, mobil iletişimde hız, kapasite ve hizmet kalitesini artıracaklarını belirtti.

81 ilde hizmete sunulacak! 5G için geri sayım başladı, sadece 19 gün kaldı

“YÜZDE 60'I YERLİ MALI BELGELİ”

Türkiye'nin 5G teknolojisine geçiş sürecine ilişkin yazılı açıklama yapan Uraloğlu, şunları söyledi:

UDHAM tarafından desteklenen kara yolları akıllı ulaşım sistemleri projesinde TÜRKSAT tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, yerli 5G çekirdek şebeke ve ULAK baz istasyonlarını başarıyla devreye alarak milli teknolojimizin gücünü bir kez daha ortaya koyduk. 5G yetkilendirme ihalesinde de işletmecilerimize yıllara göre artan şekilde yüzde 60'a varan oranlarda yerli malı belgeli ürün ve piyasa koşullarına bağlı olarak yüzde 30'a varan oranlarda milli haberleşme ürünü kullanımı yükümlülüğü getirdik. Ayrıca işletmecilerimizin, 5G mobil özel şebekelerde kullanacağı bileşenlere ilişkin yatırımlarının milli haberleşme ürünlerinden sağlanmasına yönelik zorunluluğu bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası