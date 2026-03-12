Atletico Mineiro, Fenerbahçe forması giyen Fred'i kadrosuna katmak istiyor. Brezilya kulübünün görüşmelerini yoğunlaştırdığı, sarı-lacivertlilerin ise 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için bonservis talebini ilettiği belirtildi.

Manchester United'dan Ağustos 2023'te Fenerbahçe'ye transfer olan Fred'in sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sonra erecek. Tecrübeli futbolcu, yaz transfer dönemi için Brezilya ekiplerinin radarına girdi.

Brezilya basınından RTI Esporte'de yer alan habere göre; Atletico Mineiro, Fred'in durumunu yakından takip ediyor. Oyuncunun transfere olumlu yaklaştığı ancak nihai kararını vermeden önce Avrupa'daki seçenekleri değerlendirmek istediği aktarıldı.

Fred

YILLIK ÜCRET ENGELİ

Fred'in daha önce Corinthians, Cruzeiro ve Internacional'in de gündemine geldiği ancak 33 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'den kazandığı yıllık ücretin yüksek olması nedeniyle transferin gerçekleşmediği kaydedildi.

117 MAÇTA 15 GOL

Fenerbahçe'nin Fred'in bonservsi için 12 milyon euro talep ettiği ifade edildi. Yıldız oyuncu, sarı-lacivertli formayla 117 maça çıktı ve 15 gol, 15 asistlik skor katkısı verdi.

