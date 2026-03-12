Mardin’in Mazıdağı ilçesinde 16 yaşındaki Zuhal Sayyar evinde silahla vurulmuş halde kanlar içinde ölü bulundu. Otopside darp izlerine rastlanması üzerine önce ağabeyi ardından babası gözaltına alındı.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde 16 yaşındaki Zuhal Sayyar’ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

16 YAŞINDAKİ ZUHAL HAYATINI KAYBETTİ

Kırsal Poyraz Mahallesi'ndeki evinde dün akşam Zuhal Sayyar’ın (16) silahla vurulmuş halde bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

BABASI VE AĞABEYİ GÖZALTINDA

Otopside çocuğun vücudunda darp izleri tespit edilmesi üzerine olaya ilişkin babası A.S. ve ağabeyi H.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

A.S. ve H.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Çocuğun cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

Yetkililer, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunun gözaltındaki şüphelilerin ifadesi ve hazırlanacak kesin otopsi raporuyla birlikte aydınlatılacağını belirtti.

