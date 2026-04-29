Devrilen Esad rejiminin savaş pilotları, gerçekleştirdikleri sivil katliamların perde arkasını anlattı. "Doğu Guta katliamcısı" olarak bilinen pilotlar, emirlerin doğrudan Esad’dan geldiğini ve sivil hedefleri vurduktan sonra ödüllendirildiklerini açıkladı.

Suriye'de devrilen Beşar Esad rejimine bağlı savaş uçağı pilotlarından Munzir Savvan, gerçekleştirdikleri saldırıların ardından, sonuç katliam olsa dahi ödüllendirildiklerini itiraf etti.

EMİRLER DOĞRUDAN ESAD'DAN GELİYORDU

Pilotlardan Rami Süleyman, saldırı emirlerini bizzat Beşar Esad ve Savunma Bakanı’nın verdiğini söyledi. Süleyman, bombalanacak hedeflerin Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneral Ahmed Bellul tarafından faksla iletildiğini anlattı.

2013 yılında Doğu Guta’da 1400’den fazla sivilin öldüğü kimyasal saldırıyı düzenleyen Süleyman, uçaklara mühimmat yüklenirken Bilimsel Araştırma Merkezi’nden yetkililerin eşlik ettiğini ileten Süleyman, "Bunun ne olduğunu sorduğumda 'vakum bombası' dediler. 50 metre irtifadan saldırmamı istediler. Koordinatlara yönelip saldırıyı yaptım ve ayrıldım. Ertesi gün kimyasal saldırı yapıldığını haberlerden öğrendim" dedi.

"VURMASAM AİLEMLE BİRLİKTE İDAM EDİLİRDİM"

Sorgu sırasında "Bir kiliseye saldırı emri gelse ne yapardınız?" sorusuna cevap veren pilot Munzir Savvan, rejimin baskısını şöyle tasvir etti:

"Saldırırım. Eğer emre karşı gelirsem sadece ben değil annem, babam, çocuklarım ve kardeşlerim de idam edilirdi. Herkes yaşamak ister."

"HEDEFİN NE OLDUĞUNU BİLMEZDİK"

"Guta'nın Düşmanı" olarak bilinen Savvan, Dera, Kuneytra, Duma ve Guta bölgelerinin Sin, Dumeyr ve Halhale havalimanlarından kalkan uçaklarla bombalandığını kaydetti. Sivil hedeflerin vurulmasıyla ilgili olarak ise, "Görev bizim için sıradandı. Hedef gelir, uçak kalkar, vurur ve geri dönerdi. Hedefin ne olduğunu bilmeden verilen emirleri yapardık" şeklinde konuştu.

"KATLİAM SONRASI ÖDÜL VERİLİRDİ"

Saldırıların ardından ödül alıp almadıkları sorulan Savvan, "Görev tamamlandığında, sonuç katliam dahi olsa ödül alırdık" cevabını verdi. "Doğu Guta katliamcısı" suçlamasını ise reddeden Savvan, görevlere gönüllü katılmadığını ve sadece kendine verilen koordinatları hedef aldığını ileri sürdü.

YARGILAMALAR DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanlığı yetkilileri de katliamlarda rol alan pilotların adil bir şekilde yargılanacağını duyurdu.

