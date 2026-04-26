Suriye'de devrik rejimin lideri Beşar Esad ve kardeşi Mahir Esed hakkında Şam’da gıyabi yargılama süreci resmen başlatıldı.

Şam Adalet Sarayı’ndaki Dördüncü Ceza Mahkemesi’nde eski rejimin yönetim kadrosuna yönelik gıyabi yargılama süreci devam ediyor.

REJİMİN KARA KUTULARI SANIK LİSTESİNDE

Mahkeme kayıtlarına göre yargılama sadece devrik lider Esad ve kardeşlerle sınırlı kalmadı. Listenin başında eski Savunma Bakanı Fahdi Casem el-Freyic gibi ağır toplar bulunuyor. Dera bölgesindeki baskı operasyonlarıyla anılan askeri istihbarat başkanı Luay al-Ali ve istihbarat şubesi başkanı Fevik Nasır’ın yanı sıra Muhammed Eymen Ayyuş ile komutan Talal Hüseyin gibi isimler de sanık sıfatıyla dosyaya dahil edildi.

Rejimin askeri ve istihbarat omurgasını oluşturan bu isimlerin tamamı, halka yönelik suçlar ve güvenlik ihlalleriyle suçlanıyor.

Necib, başkent Şam'daki Adalet Sarayı'nda bulunan Dördüncü Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

HALK AYAKLANMASINI BASTIRAN İSİMLER TESPİT EDİLDİ

Yargılananlar arasında geçen yıl Ocak ayında tutuklanan, Esad’in kuzeni Atef Necib de yer alıyor. Dera vilayetinin eski siyasi güvenlik başkanı olan Najib, 2011 yılında başlayan halk ayaklanmasını kanlı operasyonlarla bastırmak ve bölgedeki baskıyı organize etmekle suçlanıyor. Listenin devamında Esed’in diğer kuzeni Wassim el-Esad, 2013 Tedmur katliamı sorumlusu Amjad Yusuf ve sivil yerleşimleri bombalayan uçakların pilotları bulunuyor.

FİRARİ İSİMLER İÇİN TEBLİGAT SÜRECİ KAPIDA

Rusya'ya sığınan Esad ve en yakın çevresinin Rusya'ya kaçması nedeniyle süreç gıyabi olarak yürütülüyor. Mahkeme; eski Savunma Bakanı Fahdi Casem el-Freyic, istihbarat sorumluları Luay al-Ali ve Fevik Nasır gibi firari isimler hakkında resmi tebligat işlemlerini başlattı. Alevi azınlığın yaşadığı kıyı bölgelerinde saklandığı veya yurt dışına kaçtığı düşünülen söz konusu isimlerin, savaş ve insanlığa karşı suçlardan hüküm giymesi talep ediliyor.

YARIM MİLYONDAN FAZLA İNSAN ÖLDÜ

Suriye iç savaşında 13 yılda yarım milyondan fazla insan hayatını kaybetti, on binlerce kişi hapishanelerde kayboldu veya işkence gördü.

