BTK Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün, internet suçlarının yüzde 62’sinin yasa dışı bahis ve kumar olduğunu belirterek, kapatılan her sitenin dakikalar içinde yeniden açıldığını söyledi.

Esma Altın ANKARA - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün, internet ortamında tespit edilen suç içeriklerinin yaklaşık yüzde 62'sinin yasa dışı bahis ve kumar sitelerinden kaynaklandığını belirterek, bu alandaki mücadelenin aralıksız sürdüğünü söyledi. TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonunu bilgilendiren Gün, BTK'nın erişim engelleme ve içerik kaldırma süreçlerinde karar verici değil, uygulayıcı konumda bulunduğunun altını çizdi.

“4 SAAT İÇİNDE MÜDAHALE EDİYORUZ”

Mahkemelerden veya yetkili kurumlardan gelen kararların internet servis sağlayıcılarına ve sosyal medya platformlarının temsilcilerine iletildiğini belirten Gün, BTK'nın bu süreçte bir nevi aracı görevi üstlendiğini kaydetti. Gün, erişim engelleme ve içerik kaldırma kararlarının ilgili platformlara bildirildiğini, kararların genel olarak dört saat içinde uygulanmasının gerektiğini, aksi durumda ise idari yaptırımların devreye girdiğini ifade etti.

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HER GÜN YÜZLERCE SİTE KAPATILIYOR

Yasa dışı bahis siteleriyle mücadele kapsamında her gün yüzlerce internet sitesinin erişime kapatıldığını aktaran Gün, internet ortamının yapısı nedeniyle bu sitelerin kısa süre içinde farklı alan adlarıyla yeniden faaliyet göstermeye başladığını belirtti. Gün, “Örneğin, biz ‘abc.com’ bahis sitesini kapatıyoruz, resen yetkimiz de var. Sitenin yenisinin açılması on dakika sürmüyor, yine kapatıyoruz. Şöyle bir şey var: Bir siteyi kapatmamız için o sitede suç olması gerekiyor. Örneğin ‘abc1’ açıyor karşı taraf, ‘abc2’ açıyor, ‘abc’ şu an 156'da. Mesela, bize en fazla sorulan soru şu: ‘Abc157’yi niye şimdiden kapatmıyorsunuz? Suç yok içinde şu an yani suçu görmemiz gerekiyor da ondan dolayı çünkü delillendiriyoruz” açıklamasında bulundu.



“İnternet ortamında yüzde 100 başarıya ulaşmak maalesef mümkün değil" diyen Gün, “Diğer ülkelerde bahis yasal, bizde de yasal bahis var; ondan mütevellit, çok nadir ülkeler var burada. Ondan dolayı, bu mesleği, bu işi yapan olduğu sürece bu bitmez yani internet ortamında bitmez” ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ MÜCADELE

BTK'nın yanı sıra Milli Piyango İdaresi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığının da yasa dışı bahisle mücadelede aktif rol üstlendiğini dile getiren Gün, son dönemde yapay zekâ destekli sistemlerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların hız kazandığını anlattı. Bu kapsamda TÜBİTAK öncülüğünde yürütülen projelerle yasa dışı bahis sitelerinin daha hızlı tespit edilmesi ve engellenmesinin amaçlandığını ifade eden Gün, kurumların kendi imkânlarıyla geliştirdiği sistemlerin yanı sıra ortak bir ulusal yapay zekâ altyapısı üzerinde de çalışıldığını bildirdi.

"ULUSLARARASI BİR SİSTEMLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Toplantıda söz alan BTK Başkan Yardımcısı Mustafa Karaman ise alan adlarının ve sunucuların dünyanın farklı ülkelerinden temin edilebildiğine dikkat çekti. Türkiye'nin kendi yetki alanındaki sistemlere müdahale edebildiğini belirten Karaman, yasa dışı bahis sitelerinin çoğu zaman farklı ülkelerden alınan alan adları ve sunucular üzerinden faaliyet gösterdiğini hatırlarak “Alan adları dünyanın farklı ülkelerinden alınabiliyor. Türkiye'deki sistemleri yönetebiliyoruz ancak yurt dışındaki altyapılar nedeniyle bu mücadele sürekli devam ediyor” diye konuştu.





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