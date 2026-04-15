Dijital dolandırıcılıkla mücadelede yeni dönem başlıyor. Binlerce vatandaşı “yüksek kazanç” vaadiyle ağına düşüren sahte yatırım platformlarına erişim engeli getirilirken, uzmanlar “Garantili kazanç vaatlerine kanmayın” dedi.

Gamze Erdoğan / ANKARA - Son dönemde binlerce vatandaşı hedef alan sahte kripto yatırım platformlarına karşı önleyici çalışmalar başlatılıyor. Adalet Bakanı Gürlek tarafından sıkça dikkat çekilen, dijital dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında, sahte yatırım platformlarına erişim engeli getirilmesi ve bu yapılarla bağlantılı sosyal medya hesaplarının kapatılması yönünde çalışmaların hız kazandığını öğrenildi. Öte yandan, vatandaşın nasıl tuzağa düşürüldüğüne dair detayları Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık ile konuştuk. Kırık, “Sosyal medyada ve özellikle Telegram kanallarında sahte kazanç tabloları, lüks yaşam görüntüleri ve müşteri yorumları paylaşarak algı yönetimi yaparlar. Ancak bu içeriklerin büyük çoğunluğu manipülatif olup yatırımcıyı sisteme çekmeye yöneliktir” dedi.

“YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE YATIRIMCIYI CEZBETMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Kripto danışmanlığı adı altında yapılan dolandırıcılıkların en yaygın yöntemlerinden birinin yüksek ve garantili kazanç vaadiyle yatırımcıları cezbetmek olduğunu ifade eden Kırık, “Bu kişiler kendilerini profesyonel trader veya yatırım uzmanı gibi tanıtarak özellikle Bitcoin ve Ethereum gibi bilinen varlıklar üzerinden güven oluşturmaya çalışırlar. Bir diğer yaygın yöntem ise hesap yönetimi ve sinyal grubu dolandırıcılığı. Dolandırıcılar, Telegram ve WhatsApp grupları üzerinden yatırımcılara özel fırsatlar sunduklarını iddia eder ve onları kapalı gruplara davet ederler” diye konuştu. Kırık, “Bu gruplarda verilen al-sat sinyalleriyle kullanıcılar yönlendirilir; ilk etapta küçük kazançlar gösterilerek güven sağlanır. Ardından daha yüksek meblağlar yatırmaları istenir veya hesap erişimi talep edilir ya da sahte platformlara yönlendirilirler. Bir süre sonra sistem kapanır ya da dolandırıcılar ortadan kaybolur” ifadelerini kullandı.

"ÖZEL BİLGİLER PAYLAŞILMAMALI"

Bu tür dolandırıcılıklardan korunmak için en önemli adımları sıralayan Kırık sözlerine şu şekilde devam etti: “Garantili kazanç söylemine kesinlikle itibar edilmemeli. Kripto piyasası doğası gereği yüksek risk içerir ve hiçbir zaman yüzde yüz kazanç garantisi olmaz. Ayrıca danışmanlık hizmeti sunan kişi veya kurumların resmi bir yetkiye sahip olup olmadığı araştırılmalı. Türkiye’de bu konuda yapılan uyarılar özellikle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından sıkça dile getiriliyor. Özellikle Telegram gibi platformlarda anonim hesapların yaygın olması nedeniyle kimlik doğrulaması yapılmamış kişilere karşı daha dikkatli olunmalı. Özel anahtarlar, cüzdan bilgileri ve doğrulama kodları asla paylaşılmamalı. Yatırım kararları aceleye getirilmemeli, farklı kaynaklardan teyit edilmeli.”

