Bursa’nın Karacabey ilçesinde kapya biber fide dikimi devam ediyor. Turşudan salçaya kadar her sofrada yer alan, hatta İtalya'nın pizzasında bile kullanılan biberde 1 milyondan fazla rekolte bekleniyor.

Türkiye'nin kapya biber üretiminde önde gelen merkezlerinden Bursa'nın Karacabey ilçesinde, hava muhalefeti nedeniyle gecikmeli başlayan fide dikim mesaisi tüm hızıyla sürüyor.

Dikimi 2 hafta geç başladı! Her sofrada var! İtalyanın pizzasında bile kullanılıyor... Kapya biberde rekolte beklentisi arttı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) bu yıla ilişkin açıkladığı "Bitkisel Üretim 1. Tahmini" verilerine göre, ülke genelinde salçalık kapya biber üretiminin bu sene yaklaşık 42 bin 500 tonluk bir artış görüldü.

SOĞUK HAVA ROTARI

Bu artışta 2 milyon tona yakın üretimle önemli bir paya sahip olan Bursa’nın Karacabey Ovası’nda tarımsal hareketlilik arttı. Fide ekimi, etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle normal takvimine göre yaklaşık 2 hafta gecikti.

EKİM VE DİKİM BAŞLADI

Karacabey Ziraat Odası İkinci Başkanı Ramazan Düzen, mayıs ayı itibarıyla salçalık domates, kapya biber ve karpuz başta olmak üzere birçok ürünün ekim ve dikim işlemlerine başladıklarını, çiftçilerin tarlalarda hummalı bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

“İTALYA'NIN PİZZASINDA BİLE KULLANILIYOR”

Düzen, fide dikim sürecinin bu yıl 10-15 Haziran tarihlerine kadar sarkacağını belirtti. Düzen, "Kapya biberi dünyanın en güzel sebzesi olarak görüyorum. Çok amaçlı kullanılan, aromatik bir ürün. Taze tüketimden köze, turşudan salçaya ve sosa kadar her masada, her sofrada yer alıyor; hatta İtalya'nın pizzasında bile kullanılıyor. Karacabey Ovası'nın biberi de bu anlamda kalitesiyle her zaman öne çıkıyor" dedi.

