Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Kürk köyünde bir bahçeye inen ibibik kuşu, yerde duran aynada kendi yansımasını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Aynadaki görüntüsünü bölgesine giren rakip bir kuş zannederek adeta çileden çıkan ve dakikalarca yansımasıyla kavga edip aynaya peş peşe gaga darbeleri indiren sevimli kuşun o ilginç ve bir o kadar da gülümseten anları, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

