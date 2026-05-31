Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi Mustafa Özel Bulvarı üzerinde, bir otomobil ile servis aracı arasında trafikte başlayan sözlü çekişme az kalsın büyük bir faciayla sonuçlanıyordu. Kırmızı ışıkta bekledikleri sırada yeşil ışığın yanmasıyla birlikte, öfkeli servis şoförünün aracını kasten ve acımasızca tartıştığı otomobilin üzerine sürmesiyle yaşanan o dehşet anları, amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Otomobilin içerisindeki sürücü ve yolcuların büyük bir panik yaşadığı ve zincirleme bir trafik kazasının son anda kıl payı atlatıldığı olayda, kural tanımaz servis şoförünün çevredeki diğer sürücülerin tepkilerine hiç aldırış etmeden hızla yoluna devam etmesi pes dedirtti.

