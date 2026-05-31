İhlas Haber Ajansı
Arazi kavgası kanlı bitti: Kardeşinin olduğu aracı taradı
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle ağabeyinin kardeşinin bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlediği olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Çukurdere Mahallesi'nde Z.Ş., iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle kardeşinin içinde olduğu araca silahlı saldırı düzenledi.
1 ÖLÜ, 1 YARALI
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Hüseyin Şenol'un hayatını kaybettiği, eşi Seçim Şenol'un ise ağır yaralandığını belirledi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Hüseyin Şenol'un cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.
