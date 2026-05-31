Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle ağabeyinin kardeşinin bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlediği olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Çukurdere Mahallesi'nde Z.Ş., iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle kardeşinin içinde olduğu araca silahlı saldırı düzenledi.

Arazi kavgası kanlı bitti: Kardeşinin olduğu aracı taradı

1 ÖLÜ, 1 YARALI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Hüseyin Şenol'un hayatını kaybettiği, eşi Seçim Şenol'un ise ağır yaralandığını belirledi.

Arazi kavgası kanlı bitti: Kardeşinin olduğu aracı taradı

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Hüseyin Şenol'un cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Arazi kavgası kanlı bitti: Kardeşinin olduğu aracı taradı





Haberle İlgili Daha Fazlası