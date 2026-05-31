Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda öğrenim gören adayların katıldığı 2026 İOKBS ( İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) sonuçları için geri sayım sürüyor. Eğitim desteği almak için başvuru yapan öğrenciler değerlendirmelerin tamamlanıp sonuçların ilan edilmesini bekliyor. Peki, İOKBS 2026 sonuçları ne zaman, sonuç tarihi belli oldu mu?

2026 yılı sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı bursluluk sınavı sonuçlarının duyurulacağı tarihi de kamuoyuyla paylaşmıştı. İOKBS’ye ilişkin yayımlanan başvuru ve uygulama kılavuzunda; başvuru şartları, sınavın uygulanışına dair ayrıntılar, gerekli evraklar ve süreç takvimi gibi merak edilen tüm detaylara yer verilmişti.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

İOKBS sonuçları 1 Haziran 2026 tarihinden yani Kurban Bayramı'ndan sonraki ilk iş gününden itibaren https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı, bursluluk sınav sonuç belgelerini öğrencilerin adreslerine posta yoluyla göndermeyecek. Sorgulama işlemi Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr adresinden yapılacak.

Bursluluk sınav sonuçları için saatler kaldı? İOKBS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak?

BURSLULUK ÖDEELERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir. Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7’nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.

Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlara ilişkin iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 18’inci maddesine göre yapılacaktır.

