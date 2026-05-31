Bursa'nın Orhaneli-Bursa yolu üzerinde, tek şeritli gidiş-geliş güzergahta önündeki iki aracı birden geçmek için tehlikeli bir şekilde hatalı sollama yapan sürücü, karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtularak muhtemel bir faciaya davetiye çıkardı. Trafik kurallarını ihlal ederek hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını hiçe sayan otomobilin son bir manevrayla kendi şeridine dönerek büyük bir felaketi kıl payı atlattığı o yürekleri ağza getiren anlar, yoldaki bir başka aracın araç içi kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

