Valilik tarafından alınan karar doğrultusunda İstanbul’un Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde bazı yollar trafiğe kapatıldı. Bugün saat 13.00 itibarıyla M2 Yenikapı Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler ve TF Maçka-Taşkışla teleferik hattı da kapalı olacak. İşte kapatılan yollara alternatif güzergahlar…

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, bugün saat 11.00'den itibaren Beyoğlu ve Şişli ilçelerindeki bazı yollar trafiğe kapatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, trafiğe kapanan bazı yollar ve alternatif güzergahları duyurdu.

Karar doğrultusunda Beyoğlu'nda İstiklal, Sıraselviler, İnönü, Mete, Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu, Boğazkesen, Ömer Hayyam (Tarlabaşı Taksim ayrımlarından itibaren), Atıf Yılmaz, Turnacı Başı, Hamalbaşı, Kamer Hatun, Yeni Çarşı, Meşrutiyet, Bostanbaşı, İlk Belediye, Hayriye, Asmalı Mescit, Cihangir, Tak-ı Zafer, Abdülhak Hamit, Galip Dede, Asker Ocağı, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam, Dolapdere Taksim, Sakızağacı, Kalyoncu Kulluğu, Ömer Hayyam, Aynalı Çeşme, Tepebaşı, Tersane Caddesi ile bu caddeye çıkan tüm cadde, sokaklar, Irmak Cadde, Yedikuyular, ve Taşkışla caddeleri trafiğe kapatıldı.

TRAFİĞE KAPATILDI

Kapatılan Caddeler ve Sokaklar İstiklal Caddesi Sıraselviler Caddesi İnönü Caddesi Mete Caddesi Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi Boğazkesen Caddesi Ömer Hayyam Caddesi (Tarlabaşı Taksim ayrımlarından itibaren) Atıf Yılmaz Caddesi Turnacı Başı Caddesi Hamalbaşı Caddesi Kamer Hatun Caddesi Yeni Çarşı Caddesi Meşrutiyet Caddesi Bostanbaşı Caddesi İlk Belediye Caddesi Hayriye Caddesi Asmalı Mescit Caddesi Cihangir Caddesi Tak-ı Zafer Caddesi Abdülhak Hamit Caddesi Galip Dede Caddesi Asker Ocağı Caddesi Tarlabaşı Bulvarı Refik Saydam Caddesi Dolapdere Taksim Caddesi Sakızağacı Caddesi Kalyoncu Kulluğu Caddesi Ömer Hayyam Caddesi Aynalı Çeşme Caddesi Tepebaşı Caddesi Tersane Caddesi Tersane Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar Irmak Caddesi Yedikuyular Caddesi Taşkışla Caddesi

Buna göre Zambak, Meşelik, Mis, Billurcu, Balo, Sadri Alışık, Akarsu Yokuşu, Defterdar Yokuşu, Kazancı Yokuşu, Kumbaracı Yokuşu, Osmanlı, Dünya Sağlık, Selime Hatun Cami, Çiftevav, Akyol, Halas, Nuri Ziya, Miralay Şefikbey, Çukur, Peşkirci, Demirbaş sokakları ile Atatürk Köprüsü Taksim yönünde trafik akışı sağlanmayacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Meclis-i Mebusan Caddesi, Barbaros Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Yedikuyular Caddesi, Irmak Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Bülent Demir Caddesi, Bahriye Caddesi, Fişekhane Deresi Caddesi, Dereboyu Caddesi, Melek Sokak, Evliya Çelebi Caddesi, Irmak Caddesi (Taksimden Dolapdere istikameti), Akağalar Caddesi ve Kurtuluş Caddesi alternatif yol olarak kullanılabilecek.

Beyoğlu'nda Alternatif Yol Olarak Kullanılabilecek Caddeler Meclis-i Mebusan Caddesi Barbaros Bulvarı Cumhuriyet Caddesi Yedikuyular Caddesi Irmak Caddesi Piyalepaşa Bulvarı Bülent Demir Caddesi Bahriye Caddesi Fişekhane Deresi Caddesi Dereboyu Caddesi Melek Sokak Evliya Çelebi Caddesi Irmak Caddesi (Taksimden Dolapdere istikameti) Akağalar Caddesi Kurtuluş Caddesi

ŞİŞLİ’DE HANGİ YOLLAR KAPATILDI?

Şişli'de ise Taşkışla Caddesi, Mim Kemal Öke Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Askerocağı Caddesi araç trafiğine kapatıldı.

Alternatif yollar, Ortaklar Caddesi, Abide-i Hürriyet Caddesi, Mevlüt Pehlivan Sokak, Vali Konağı Caddesi, Hakkı Yeten Caddesi, Dolapdere Caddesi, Darülaceze Caddesi, Hrant Dink Sokak, Ebe Kızı Sokak, İzzet Paşa Sokak, Rumeli Caddesi (Nişantaşı kavşak ile Osman Bey kavşak arasında kalan kısım) ile Halaskargazi Caddesi olarak belirlendi.

TAKSİM DURAĞI VE FÜNİKÜLER KAPALI

Öte yandan bir duyuruda Metro İstanbul’dan geldi. Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda bugün saat 13.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler ve TF Maçka-Taşkışla teleferik hattının işletmeye kapalı olacağı ifade edildi.

Şişhane'deki metro istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışının yolcu kullanımına kapalı olacağı aktarılan açıklamada, yolcuların istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilecekleri, araçların Taksim istasyonunda durmayıp, seferine devam edeceği bildirildi.

