Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kaldırımda dinlenen 52 yaşındaki bir kadının yanına yaklaşarak onu oyalayan ve bir anda boynuna asılı olan yaklaşık 185 bin lira değerindeki 17 adet çeyrek altını kopararak kaçan şüphelilerin yaşattığı dehşet anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine hızla harekete geçen ve şehrin giriş çıkışlarını kapatarak geniş çaplı bir operasyon başlatan polis ekipleri, kaçarken çimenlik alana atılan altınları bularak şüphelileri bindikleri takside kıskıvrak yakalarken; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kadından biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

