Türkiye'nin rakibi ABD, 5 gollü düelloyu kazandı
2026 Dünya Kupası D Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın rakiplerinden olan ABD, hazırlık maçında karşılaştığı Senegal'i 3-2 mağlup etmeyi başardı.
2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan ABD, hazırlık mücadelesinde Senegal ile karşı karşıya geldi.
MANE'NİN DUBLESİ YETMEDİ
Bank of America Stadyumu'nda oynanan müsabakada ABD, rakibini 3-2 mağlup etti. Amerika Birleşik Devletleri'ne galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Sergino Dest, 20. dakikada Christian Pulisic ve 63. dakikada Folarin Balogun kaydetti. Senegal'in golleri ise 44 ve 52. dakikalarda Sadio Mane'den geldi.
PULISIC'TEN 2 GOLE KATKI
Ev sahibinde 27 yaşındaki yıldız hücumcu Christian Pulisic, karşılaşmayı birer gol ve asistle tamamladı.
MİLLİLER İLE AYNI GRUPTA
ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada D Grubu’nda mücadele edecek ev sahibi ABD, turnuvada Paraguay, Avustralya ve Türkiye ile karşı karşıya gelecek.