Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde "sezonun çıkış yapan oyuncusu" seçildi.

Kariyerini İspanyol devi Real Madrid'de sürdüren Arda Güler, Devler Ligi'nde performansıyla önemli bir ödülün sahibi oldu.

SEZONUN ÇIKIŞ YAPAN OYUNCUSU

Arda Güler, Paris Saint Germain'in şampiyon olduğu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde sezonun çıkış yapan oyuncusu seçildi. Milli futbolcu, Alman devi Bayern Münih'e karşı deplasmanda oynanan maçta attığı harika iki golle adından söz ettirmişti.

DEVLER LİGİ'NDE 6 GOL KATKISI

Real Madrid'de bu sezon tüm kulvarlarda 51 maça çıkan 21 yaşındaki oyuncu, 6 gol ve 14 asistlik katkı sağladı. Arda, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 gol ve 4 asistle oynadı.

