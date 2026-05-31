Ticaret Bakanlığı, bir otomotiv firmasına 863 milyon TL ceza kesildiği iddialarını yalanladı. Gerçek cezanın 863 bin 580 TL olduğunu açıklayan bakanlık, reklam cezalarının mecraya göre değiştiğini ve 2026 üst limitinin televizyonda 31,8 milyon TL, internette 8,6 milyon TL olduğunu belirtti.

Ticaret Bakanlığı, son günlerde bazı yayın organlarında yer alan bir otomotiv şirketine 863 milyon lira idari para cezası verildiği yönündeki haberler üzerine açıklama yaptı.

Bakanlık, söz konusu iddiaların doğru olmadığını belirterek cezanın gerçek tutarını kamuoyuna duyurdu.

MİLYON DEĞİL 'BİN'

Bazı basın yayın organlarında, Kurul tarafından bir otomotiv firmasına 863 milyon lira idari para cezası uygulandığı yönünde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığına işaret edilen açıklamada, "Reklam Kurulunun 9 Nisan tarihli toplantısında, bir araç modeline ilişkin tanıtımlarda yer alan bazı teknik donanım bilgilerinin gerçeği yansıtmadığının tespit edilmesi üzerine, ilgili firmaya 863 bin 580 lira idari para cezası ve reklamları durdurma yaptırımı uygulanmıştır.

Dolayısıyla, bugün, bazı basın-yayın organlarında yer alan ve söz konusu firmaya 863 milyon lira idari para cezası uygulandığı yönündeki kaynağı belirsiz iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

İŞTE CEZALARDA ÜST LİMİT

Açıklamada, Kurulca uygulanabilecek idari para cezalarının reklamın yayınlandığı mecraya göre değiştiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yasal mevzuat uyarınca 2026 yılı için en üst limit olarak, televizyon reklamlarında 31 milyon 808 bin 530 liraya, internet reklamlarında 8 milyon 635 bin 800 liraya, afiş, açık hava ilanı ve benzeri mecralarda ise 863 bin 580 liraya kadar idari para cezası uygulanabilmektedir. Ayrıca, alınan durdurma kararına uyulmaması halinde, para cezaları tekrar edebilmektedir."

