Mapa-Şamandıra Projesi’nde çalışmalar sürüyor. Göcek-Dalaman Koylarının pilot bölge olduğu proje kapsamında DERİA web mobil uygulaması da geliştiriliyor. Uygulama ile QR kodu okutarak bağlama işlemini kendilerini tamamlayabilecek. Proje görüntülerini paylaşan Bakan Murat Kurum, “Mavi mirasımızı koruyoruz” mesajını verdi. İşte projeye dair detaylar…

DENİZDE DİJİTAL PROJE Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mapa-Şamandıra Projesi’ne ilişkin görüntülü bir paylaşım yaptı. Kurum, hazırlıkları tamamlanma aşamasına gelen proje hakkında “Mavi mirasımızı koruyoruz. Mapa Şamandıra Sistemi sayesinde; deniz çayırları korunacak, kontrolsüz demirlemenin önüne geçilecek, deniz trafiği düzene girecek, deniz turizmi sürdürülebilir hale gelecek” dedi.

ÇALIŞMALAR 2 YIL ÖNCE BAŞLADI Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2024 yılında alt yapı çalışmalarını başlattığı Mapa-Şamandıra Projesi’nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Proje dünyadaki oksijenin yüzde 70’ini üreten, ‘Denizlerin ormanları’ olarak bilinen deniz çayırlarını korumak ve ekosistemin dengesini sağlamak için hayata geçirilecek.

PİLOT BÖLGE GÖCEK KOYU Proje, pilot bölge olarak 90 bin 20 kilometrelik alanda Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Göcek-Dalaman Koylarında uygulanacak. Bugüne kadar bu alandaki 17 koya, 926 deniz mapası ve 906 tonoz yerleştirildi. Mevcut haliyle 856 tekneye hizmet verecek kapsamlı bir deniz koruma ağı oluşturuldu.

KONTROLSÜZ TEKNE BAĞLAMAYA SON Aynı zamanda proje ile koylarda rastgele demir atılmasının önüne geçilerek, deniz tabanında oluşan fiziksel tahribat engellenecek. Su altına bırakılan tonozlar ve koylara kurulan bu sistem sayesinde kıyılara zarar veren kontrolsüz tekne bağlama alışkanlıkları sona erecek. Koylardaki yoğun deniz trafiği düzenlenecek ve deniz turizmi daha sürdürülebilir bir hale gelecek.

QR KODLU WEB UYGULAMA Öte yandan Mapa-Şamandıra Projesi kapsamında hazırlanan DERİA web mobil uygulamasının da alt yapısı tamamlanma aşamasına geldi. Test süreci devam eden uygulama sayesinde tekne sahipleri ve kullanıcılar, Göcek bölgesindeki tüm koyları harita tabanlı arayüz üzerinden görüntüleyebilecek. Uygun bağlama noktalarını incelemenin yanı sıra çevrimiçi olarak rezervasyon yapabilecek. Ayrıca kullanıcılar uygulama üzerinden oluşturulan QR kodu okutarak bağlama işlemini kendi başlarına da hızlı ve kontrollü biçimde tamamlayabilecek. Uygulama için şamandıralara QR işaretleme işlemleri devam ediyor.

